Başkan Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan programında konuştu: Hasımlarımız endişe içinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan programına katıldı. Erdoğan, şunları söyledi:

ZAFERLER AYINDAYIZ: Malazgirt'te, Çaldıran'da, Mohaç'ta ve Büyük Taarruz'da destanlar yazdığımız zaferler ayındayız. Zafer haftamızı hakkını vererek en güzel şekilde idrak ediyoruz. Muhalefet gibi nümayiş yapmıyor, kuru gürültüyle, içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz. Tam tersine her açıdan dolu dolu geçirmeye gayret ediyoruz..

FATİH'İN DEHASINI GÖRÜYORUM: Evet, sizler hepiniz şehit oğlu, şehit torunlarısınız. Şu an karşımda, şehit ve gazilerin emanetlerine sıkı sıkıya sarılan şuurlu bir gençlik görüyorum. İnanın, sizlere bakınca Çaka Bey'i, Umur Bey'i, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'yı hatırlıyorum. Sevgili gençler, sizlere baktıkça gemileri karadan yürüten Sultan Fatih'in o keskin dehasını, cihana yön veren Sultan Selim'in o büyük zekâsını, Sina Çölü'nü 13 günde geçen Sultan Yavuz'un kararlılığını görüyorum.

HER ALANDA DESTAN YAZIYOR: Engellere rağmen inancın ve azmin neleri başardığını görmek isteyenler bugün açık söylüyorum, Türk savunma sanayiine bakıyor. Ülkemizin iftihar vesilesi olan savunma sanayiimiz kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyor. Dostlarımız başarılarımızdan övgüyle bahsederken, hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Varsın uğraşsınlar. Onlar koşacak ama bizi yakalayamayacaklar. Burada şunu iddiayla ifade etmek isterim: Bundan yüz yıl önce İstiklal Harbimiz nasıl ezilenlere umut aşılamışsa, savunma sanayii hamlelerimiz de bugün mazlumlara cesaret veriyor.

SAVARONA'YA SAHİP ÇIKTIK, YENİLEDİK: Sevgili gençler, bakınız, Savarona yıllarca kaderine terk edilmişti. Genç Cumhuriyetimizin bir dönemine tanıklık eden bu yat, maalesef edep ederek söylüyorum bir ara kumarhane olarak da kullanılmıştır. Biz bunu aldık, aslına sadık kalarak baştan aşağı yeniledik ve mavi sularla tekrar buluşturduk. Gazi Mustafa Kemal'in, "Bir çocuğun oyuncağını beklemesi gibi bekledim" dediği yatını burada yakından görebileceksiniz. Yarışmalarda dereceye giren evlatlarımız ile şehit yakınları ve gazilerimiz, bu gemiyi ziyaret edebilecekler.

TCG ANADOLU'NUN BİR BÜYÜĞÜNÜ YAPIYORUZ:

Donanmamızın amiral gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun kapıları da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz inşallah. Bununla da kalmıyor; bize yakışan neyse onu da yapacağız.

"DENİZLERDEKİ GÜCÜMÜZ BÜYÜYEREK DEVAM ETSİN"

EMİNE Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda TEKNOFEST Mavi Vatan coşkusuna ortak olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerimizdeki yansıması olan bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programın ardından yeniden maviliklerle buluşan Savarona Yatı'nı ziyaret ettik. Tarihimize ve Mavi Vatan'a kazandırılan bu değerde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin denizlerdeki gücünün büyüyerek devam etmesini temenni ediyorum"



'BU ESERLER MİLLİ SAVUNMA VİZYONUMUZUN SONUCU'

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğine katılan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bu yıl Deniz Kuvvetlerimizin de katkısıyla hem 'Mavi Vatan' kavramını topluma anlatmak hem de deniz tutkusu ve vatan sevgisiyle yetişecek nesiller için önemli bir adım atmak istedik. Amacımız yalnızca yüksek teknoloji sergilemek değil; vatan sevdası ve mavi vatan bilinciyle yetişecek nesillere ilham vermek. Belki bir çocuk buradaki gemilerden etkilenip Barbaros Hayreddin'in yolundan gidecek, keşifler yapacak, mühendislik eserlerimizi geliştirecek. Tüm bu eserler, son yirmi yılda ortaya koyduğumuz milli savunma vizyonunun bir sonucu" dedi.

