İmar müdürü yolsuzluktan tutuklandı
Giriş Tarihi: 29.8.2025

Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda gözaltına alınan eski imar müdürü tutuklandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında belediyeye yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Önceki dönem Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen döneminde İmar Müdürü olarak görev yapan Zafer K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
