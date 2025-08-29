Kerbela ne ise Gazze de o

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nda düzenlenen "İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısı"na katıldı. Toplantıya, yurt genelinden 250'yi aşkın Alevi inanç önderi iştirak etti. Zirvede, toplumsal dayanışmayı güçlendirecek yeni projeler masaya yatırıldı, cemevlerinin talep ve ihtiyaçları da kapsamlı şekilde ele alındı.

BU SÜREÇ SİYASET ÜSTÜ

Toplantı öncesi konuşan Cevdet Yılmaz, etnik ve kültürel çeşitlilik konusunda devlet iradesinin son derece açık olduğunu belirtti. "Hiçbir vatandaşımız, inancı, kimliği veya kültürü nedeniyle ötekileştirilmeyecek, herkes eşitlik temelinde kucaklanacaktır. Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız da bu iradenin kurumsal teminatıdır. Ne geçmişte yaşanan acılar ne de bugün karşılaşılan zorluklar, bizi ortak geleceğimizden, kardeşlik iklimimizden alıkoyamaz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" sürecine özel vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Hep birlikte Türkiye olalım" sözlerini hatırlattı. Doğusuyla, batısıyla herkesin kardeşçe yaşadığı bir Türkiye hedeflendiğini söyledi. İç cephenin güçlendirilerek dış müdahalelere karşı güçlü durulacağını belirtti.

TBMM çatısı altında kurulan komisyonun çalışmalarını da değerlendiren Yılmaz, bu sürecin siyaset üstü olduğunu, siyasi polemiklere kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'de yaşananları Kerbela'ya benzeten Yılmaz, İsrail'in Filistin halkına soykırım uyguladığını belirtti. Türkiye'nin her zaman mazlumlardan yana tavır aldığını, hem caydırıcı hem de barışçıl bir güç olarak yoluna devam edeceğini ifade etti.

ORTAK AKIL, İSTİŞARE

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cemevlerinin kurumsallaşmasına ve inanç önderlerinin fikirlerinin hayata geçirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Çünkü biliyoruz ki, ortak akıl ve istişare ile yürütülen her çalışma, milletimizin birliğine ve geleceğine güç katmaktadır. Bizler sizlerle birlikte, kültürel mirasımızı geleceğe taşıyacak, inanç ve kültür hayatımıza yeni ufuklar kazandıracak adımları atmaya kararlıyız" şeklinde konuştu.