Ülkemizin gücünü görmek gurur verici

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu kez Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturdu. 'Mavi Vatan' temasıyla TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergileniyor. Bugün halkın katılımına açılacak olan festival çerçevesinde, yerli ve milli ürünler, firmaların kurduğu çadırlarda incelemeye sunuluyor. Baykar çadırında Bayraktar TB-3 ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın simülasyonu kuruldu. TB-3 ve KIZILELMA'yı kullanmak için sıraya giren çocuklar, yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

'HEYECAN VE GURUR'

Festivale katılan gençler SABAH'a konuştu.

Arda Özdarçın: "Çok heyecanlıyız. Birçok Türk yapımı, yerli yapımı ürünleri görmek ve deneyimlemek bizim için de çok güzel bir duygu. Ülkemiz için gurur verici."

Nisanur Kanca (16): "Ülkemizin ve milletimizin gücünü görmek biz gençleri gururlandırıyor ve bizlere ilham veriyor. Kaptanlarımız tek tek gemilerimizi tanıttı."

Şeymanur Özer (16): "Çok mutlu ve gururluyum. Asker abiler çok yardımcı oldular, onlara da çok teşekkür ederiz."

Yağız Efe Sarmaz (17): "TCG Anadolu'yu çok sevdim, üzerindeki insansız hava araçlarıyla birlikte muazzam bir görüntüye sahip."