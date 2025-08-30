Büyük Zaferin 103’üncü yıl dönümü: Başkan Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret etti!

Başkent Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu. Başkan Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'deki törene katılıyor. Anıtkabir ziyaretinin ardından Erdoğan, Başkomutan sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek.

Başkan Erdoğan'ın, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.





Başkan Erdoğan ve törende hazır bulunan devlet erkânı, daha sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti.

Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Başkan Erdoğan, özel deftere şunları yazdı:

Aziz Atatürk, bugün milletçe büyük zaferin 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Müstevli emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamak da sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Ruhun şad olsun.