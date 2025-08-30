Terörsüz Türkiye hedefinde provokasyona geçit yok

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kurtulmuş, "Komisyon, olağanüstü yetkilerle donatılmış değil. Şimdiye kadar kararlar ittifakla alındı. Burası anayasa hazırlayacak bir komisyon değil. Burada yasa, anayasa hazırlanmayacak. Komisyon, aldığı kararları TBMM Genel Kurulu'na sevk edecek. Komisyonun önemli çoğunluğunun teklif etmiş olduğu isimleri buraya davet edeceğiz. Süreci çok uzatmadan, birtakım yanlış anlaşılmalara, zehirlemelere, provokasyonlara asla mahal bırakmadan etkin şekilde yönetmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

GEREKİRSE 2 AY UZATILABİLİR

31 Aralık 2025'te komisyon çalışmalarını sonlandırması, bunu kendi yönergemizde belirledik. Eğer gerekirse iki ay süreyle uzatılabilir. Bazı şehit aileleri, harp malulleri, gaziler, emniyet teşkilatından, koruculardan, farklı güvenlik birimlerinden dinleyemediklerimizi önümüzdeki süreçte dinleyip onların da taleplerini alacağız. Anayasa'yı tartışmaya açmıyoruz ve Anayasa değişikliği üzerine konuşmuyoruz. ANKARA