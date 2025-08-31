30 Ağustos ebedi mührümüzdür

Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri öncesinde konuştu. Ağustos ayının, şanla ve şerefle örülü, hikmet ve faziletle bezeli milli tarihimizin en müstesna aylarından biri olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Mazisiyle irtibatı kopmuş milletler köklerini tanıyamaz, bugünü doğru okuyamaz, geleceğe güvenle yürüyemez" dedi. Erdoğan, "Gayemiz ecdattan tevarüs ettiğimiz emsalsiz mirası daha da zenginleştirip gelecek kuşaklara aktarmak, sonraki nesillere güçlü bir Türkiye emanet etmektir. İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Ordumuz ve milletimiz bu zaferle kendini bulmuş, özgüven tazelemiş, Anka Kuşu misali küllerinden yeniden doğmuştur. 30 Ağustos zaferi bağımsızlık irademizle birlikte bu topraklardaki ebedi varlığımızın da tescili, teyidi, ebedi bir mührü olmuştur" ifadelerini kullandı. Program kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Türk milletinin hafızasında yer etmiş türkülerden oluşan bir repertuvarı seslendirdi.