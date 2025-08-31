Başkan Recep Tayyip Erdoğan ŞİÖ zirvesi için Çin’de! Şeref konuğu olarak katılacak

Son dakika haberi: Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi toplantısı bugün başlıyor. İki gün devam edecek zirve Çin'in liman kenti Tianjin de gerçekleştiriliyor.





20'NİN ÜSTÜNDE LİDER KATILACAK



Toplantıya, ŞİÖ üyesi, gözlemci üye ve diyalog ortağı olarak 20'den fazla ülkenin devlet başkanının katılması bekleniyor.

Başkan Erdoğan, ŞİÖ zirvesi için Çin'de | Video

Toplantıya katılacaklar arasında Rusya Devlet Başkanı Putin'in yanısıra, ŞİÖ üyesi ülkeler; Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus ile gözlemci üye Moğolistan'ın liderlerinin de yer alması bekleniyor.





BAŞKAN EDOĞAN'DAN KÜRESEL VİCDAN MESAJI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetlisi olarak zirveye katılacak. Erdoğan yarın genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek.



Erdoğan'ın gerek konuşma gerekse ikili görüşmelerde Gazze'de yaşaran soykırımı gündeme taşıyıp dünyaya "yaşanan küresel vicdanı sızlatıyor. Artık harekete geçin" mesajı verecek. Erdoğan'ın, küresel sistemin sorunları çözme konusundaki yetersizliğine dikkat çekip yeniden inşasına gündeme taşıması bekleniyor.





YOĞUN TRAFİK



Erdoğan, Putin ve Cinping başta olmak üzere zirvede bulunan çok sayıda lider ile ikili görüşmeler yapıp yoğun bir diplomasi trafiği işletecek. Erdoğan'ın bugün Cinping ile bir araya gelmesi planlanıyor.



Erdoğan'ın gerek Putin ile planlanan görüşmesi gerekse konuşmasında Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu vurgusu yapması da bekleniyor.



EN KAPSAMLI ZİRVE



Çin'in beşinci kez ev sahipliği yapacağı ŞİÖ zirvesi, örgütün tarihindeki en kapsamlı toplantılardan biri olacak.



ŞİÖ zirvesinin gündeminde; terörizm, aşırıcılık ve bölücülükle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi, siber güvenlik ve yeni güvenlik tehditlerine karşı birlikte yol haritası geliştirilmesi, ticaretin kolaylaştırılması ve ulaştırma koridorlarının entegrasyonu, Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) ile uyumlu bağlantı projeler bulunuyor.





YENİ DÖNEM HEDEFLEDİ



Toplantının, güvenlik, ekonomi, kültürel ve halklar arası işbirliğini güçlendiren bir sonuç belgesiyle tamamlanması bekleniyor.

Örgütün 2035 yılına dek uzanan "Gelişim Stratejisi" kabul edilecek. Bu, ŞİÖ'nün uzun vadeli ortak planlamasında kritik yer tutuyor.



ZİRVE HAZIRLIKLARI



Tianjin şehri aylardır altyapıdan gelecek misafirlerin konaklamasına kadar her alanda zirveye hazırlanıyor. Yoğun güvenlik önlemleri alınırken Basının yoğun ilgi gösterdiği zirve için büyük bir medya merkezi oluşturuldu.