Başkan Erdoğan, ŞİÖ zirvesi için Çin'de | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 20’den fazla devlet başkanının katılımı ile gerçekleştirilecek olan Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı için Çin'e geldi. Başkan Erdoğan Şangay, İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) yapacağı konuşma ve görüşmelerde Gazze’de yaşanan vahşeti zirve gündemine taşıyıp “küresel vicdan” çağrısı yapacak. Başkan Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde Türkiye’nin üstüne düşeni yapmaya hazır olduğu mesajı vermesi bekleniyor.
