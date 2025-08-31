Milyonluk İnat Box vurgunu

Ücretsiz dizi, film ve spor müsabakaları izletmesiyle popülerleşen "İnat Box" uygulaması, milyonluk bir dolandırıcılık zincirinin parçası çıktı. Uygulamayı cep telefonlarına indiren kullanıcıların internet bankacılığına gizlice erişen şüpheliler, özellikle gece saatlerinde 46 vatandaşın hesaplarını boşaltarak 14 milyon 714 bin lirayı kendi hesaplarına aktardı.

GECE SAATLERİNDE

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 21 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başsavcılığın Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, korsan yayın uygulaması aracılığıyla sadece telif hakkı ihlali yapılmadığı, aynı zamanda kullanıcıların banka hesaplarının hedef alındığı belirlendi.

Cep telefonlarına indirilen uygulamanın içerisine gizlenen zararlı yazılım sayesinde internet bankacılığına yetkisiz erişim sağlandığı ortaya çıktı. Özellikle gece saatlerinde yapılan işlemlerle 46 kişinin hesabından toplam 14 milyon 714 bin 354 TL haksız kazanç elde edildi. Soruşturma kapsamında finansal analiz raporları, banka kamera kayıtları, HTS verileri ve baz istasyonu sinyalleri incelendi. Çalışmalar sonucunda 75 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 7'sinin cezaevinde bulunduğu, 1 kişinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi.

27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

26 Ağustos 2025'te İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 10'u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 kişiden 27'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.