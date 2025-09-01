Haberler Gündem Haberleri Son Dakika | Başkan Erdoğan'dan dünyaya Gazze mesajı: Bebeklerin ölümünü durduramamanın izahı yok
1.9.2025

Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu”nda konuştu. Başkan Erdoğan Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstererek, "Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz" dedi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

(Gazze mesajı) Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok. Gazze'de 23 aydır vahşet sürüyor.

Suriye'nin ayağa kaldırılması için sağlayacağımız destek bölgemizin yararınadır. Suriye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz.

