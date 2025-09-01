Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi'nde konuştu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu”nda konuştu. Başkan Erdoğan Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstererek, "Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz" dedi.