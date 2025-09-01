Uyarıları dinlemeyip çöp dökmeye devam ettiler! CHP’li Etimesgut Belediyesi’ne ceza

Atıkların kaldırılarak lisanslı tesislere gönderilmesi ve yeniden atık bırakılmasına müsaade edilmemesi konusunda Etimesgut Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderildi. Bildirime rağmen işlem yapmayan belediyeye söz konusu ihlale ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 668 bin 677 TL ceza kesildi.