Özel Kalem suçu İmamoğlu'na attı! “Bizi yönetimden uzaklaştırıp İmamoğlu’nun ekibini getirmek istediler”

Tutuklu sanık Metin Ülgey ise "Başkanla ilişkimiz alt-üst dengesinden ibarettir. Hiçbir ihalede fesat karıştırma gibi bir durumum yoktur. Ben örgüt üyesi olsam şanıma yakışır düğün yapardım. Nişanlıyım, ev eşyalarımı bile parça parça alıyorum. Yıldız Güneş, Erkan Duyar ve Duran Bülbül'ün hakkımda verdikleri ifadeleri yalanlıyorum. Benim belediyedeki vasfım başkanla programlara katılmak, destek olmaktı. Demans hastasıyım, bu süreçte 3 defa atak geçirdim" dedi.

"TÜM İŞLERİ USULE UYGUN YAPTIM"

Tutuksuz sanık Gülten Tozanlı savunmasında "Ben yaptığım tüm işleri usule uygun yaptım. Belediyede herhangi bir yönlendirme olduğunu duymadım. Ben tedarikçilerle de fazla muhattap olmuyorum. Ben sadece gıda tedariki süreçleriyle ilgileniyordum. Ben bütçemi bile İBB'den bütçe geldikten sonra kullanmaya başladım. Ekim 2025'ten itibaren belediyeden ayrıldım" ifadelerini kullandı.