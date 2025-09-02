CHP’nin ‘seçilmiş sivil irade’ rahatsızlığı! MSÜ Rektörü Afyoncu’nun sözlerini hedef aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz günlerde düzenlenen törende konuşan MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 9 yıl önce ülkenin büyük bir ihanetle çalkalandığını ve askeri eğitim kurumlarını ele geçiren bir casusluk şebekesinin bütün askeri sistemleri çökerttiğini ifade etti.
Prof. Dr. Afyoncu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle kurulan Milli Savunma Üniversitesinin bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin toplam subayının yüzde 64'ünü, astsubayının ise mevcudunun yüzde 44'ünü yetiştirdiğini belirtti.
"HER ZAMAN SEÇİLMİŞ MİLLET İRADESİNİN, SİVİL İRADENİN EMRİNDE OLACAKSINIZ"
Prof. Dr. Afyoncu, 2 bin 200 yıldan beri yok olmamalarının 3 temel sebebi olduğunu vurgulayıp, "Bir, burada gözyaşlarıyla sizi izleyen aileleriniz, aile bizim en önemli kurumumuz. Onun için her zaman şunu söylüyoruz, anne ve babanızın hayır duasını her zaman alın. İkincisi, bizi biz yapan, bizi Türk yapan, İslam'ın kılıcı yapan milli ve manevi değerlerimiz. Bu değerlerimiz bizi, Türk kimliğini, Türk-İslam kimliğini her zaman yaşatan en önemli unsurlardır. Onun için bu değerlerle her zaman mücehhez olacaksınız. Üçüncüsü ise bugün Türkiye Cumhuriyeti bölgesel bir güç olarak çevresinde kendi hak ve menfaatlerini çok güçlü bir şekilde savunabiliyorsa sivil iradenin emrinde olmasındandır. Onun için her zaman seçilmiş millet iradesinin, sivil iradenin emrinde olacaksınız" ifadelerini kullandı.
CHP 'SEÇİLMİŞ SİVİL İRADEDEN' RAHATSIZ OLDU!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'nun Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim töreninde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivil iradeye bağlılığının önemini vurguladığı konuşmadan rahatsız oldu.
Bağcıoğlu, 'Kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime…" kısmının altını çizerek paylaşımda bulundu
CHP'NİN EYLEM ÇAĞRISINA RESEN SORUŞTURMA
Öte yandan geçtiğimiz yıl 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak korsan yemin metni okuyan teğmenler, ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, teğmenler için kendisi gibi emekli askerlere çağrı yaparak, CHP'li eski askerleri Atatürk posterleriyle meydanlara davet etmişti.
Çağrı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. CHP'nin eylem çağrısına, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet ve 1632 sayılı askeri ceza kanununun 95. maddesine muhalefet suçları oluşturacağı nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştı...