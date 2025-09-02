CHP’nin ‘seçilmiş sivil irade’ rahatsızlığı! MSÜ Rektörü Afyoncu’nun sözlerini hedef aldı

"HER ZAMAN SEÇİLMİŞ MİLLET İRADESİNİN, SİVİL İRADENİN EMRİNDE OLACAKSINIZ"

Prof. Dr. Afyoncu, 2 bin 200 yıldan beri yok olmamalarının 3 temel sebebi olduğunu vurgulayıp, "Bir, burada gözyaşlarıyla sizi izleyen aileleriniz, aile bizim en önemli kurumumuz. Onun için her zaman şunu söylüyoruz, anne ve babanızın hayır duasını her zaman alın. İkincisi, bizi biz yapan, bizi Türk yapan, İslam'ın kılıcı yapan milli ve manevi değerlerimiz. Bu değerlerimiz bizi, Türk kimliğini, Türk-İslam kimliğini her zaman yaşatan en önemli unsurlardır. Onun için bu değerlerle her zaman mücehhez olacaksınız. Üçüncüsü ise bugün Türkiye Cumhuriyeti bölgesel bir güç olarak çevresinde kendi hak ve menfaatlerini çok güçlü bir şekilde savunabiliyorsa sivil iradenin emrinde olmasındandır. Onun için her zaman seçilmiş millet iradesinin, sivil iradenin emrinde olacaksınız" ifadelerini kullandı.