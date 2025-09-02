Genç mühendislerin savunma sanayi hayalı

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İnsansız Deniz Aracı, İnsansız Sualtı Aracı ve Su Altı Roket Aracı kategorilerinde üniversiteler de yarıştı. Farklı üniversitelerden toplam 21 takım yarışlara katıldı. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde bilgisayar, makine ve elektrik elektronik mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin bir araya gelmesi ile Milli ve Yerli Sancak Topluluğu'ndan MYS Kapsül Yıldırım ve MYS Abdülhamid grupları TEKNOFEST'te mücadele etti. SABAH, genç mühendislerle bir araya geldi ve hayallerini konuştu.

HAVUZDA ÇALIŞTIK

❱ MYS Kapsül Yıldırım Grubu'nun Kaptanı Hüsniye Kocabaş (21): Konya takımıyız ve denizimiz yok ama havuzda çalıştık. Denizde sualtı aracı yarışması bizi heyecanlandırdı. Yazılım ve elektronik ekibimizle entegre çalıştık. Tasarımı mekanik ekibimiz üstlendi. Çizimi, üretimi 3 ayda yaptık. Mühendislik fakültelerinde erkek sayısı hep daha fazla ancak biz de kadın olarak her şeyi yapabileceğimizi kanıtlamış oluyoruz. Bu ekipte olmak bir şekilde çalışmak bir emek sarf edip TEKNOFEST'te yarışmak beni çok heyecanlandırdı. Hayalim ise sualtı ve denizaltı sistemleri arasında çalışmak isterim. Ayrıca savunma sanayinde çalışmak hayalim.

MÜHENDİS GİBİYİZ

❱ MYS Abdülhamid Grubu'ndan Elif Sude Kiper (21): İki yıldır sualtı araçları ile ilgileniyorum. TEKNOFEST mühendislik bilgimi daha da ileri götürüyor. TEKNOFEST olmadan bu kadar hevesli olabileceğimi düşünmüyordum. Kendimi mühendis gibi hissetmeye başladım. İlk denizaltı Abdülhamid döneminde yapıldığı için onun adını verdik. Mühendislik kazandığımdan beri savunma sanayinde çalışmak istiyorum. Sualtı ile tanıştıktan sonra savunma sanayinde çalışayım ama sualtı ile alakalı bir şey yapayım istiyorum.

KAPTANIMIZ BİR K ADIN

❱ MYS Kapsül Yıldırım Grubu'ndan Pınar Önel (24): "Bilgisayar mühendisliğinde okuyorum. Bir yıl boyunca yarışmaya çalıştık; aracın yapay zekâ kısmında çalıştım. Yarışma stresli ve heyecan vericiydi. TEKNOFEST'te ilk kez katıldım. Asıl isteğim İHA yarışları. Mühendislik öğrencileri genelde erkek olduğu için onların arasından çıkabilmek güzel ve gurur verici. Kaptanımızın bir kadın olması beni çok mutlu ediyor. Uçaktaki gömülü sistemler daha çok ilgimi çekiyor."



TANK YAPMAK İSTİYORUM

❱ MYS Abdülhamid Grubu'nun Kaptanı Ömer Erhan Nişli (18): Atölyede geç saatlere kadar çalıştık. Motorların kontrollerinden sorumluyum. Azimliyiz. Okulu bitirince ülkeme faydalı bir insan olmak istiyorum. Okulu bitince ise tank için savunma sanayinde çalışmak hayalim. Gençler, mühendisliği yatkınlıkları varsa seçsinler.