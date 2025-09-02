İBB’deki yolsuzluk yüzyılın en büyüğü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, adli yıl açılışı çerçevesinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda basın mensuplarıyla sohbet etti. Gündeme dair soruları da cevaplandıran Gürlek, "İBB soruşturmasında bir tane tanık ifadesine dayalı tutuklu yok, varsa söyleyin tahliye edelim. Şüphelilere dair deliller mevcut ve kuyumcu terazisi hassasiyetiyle soruşturmayı yürütüyoruz. Bu soruşturma yüzyılın en büyük yolsuzluk soruşturmasıdır" dedi. Başsavcı Gürlek, İBB tarafından 2019-2024 yılları arasında yaklaşık 5.4 milyar dolar kredi çekildiğini ancak bu paraların farklı yöntemlerle şirketlere aktarıldığını ve 13 metro projesinin durduğunu söyledi. Gürlek duruşmaların canlı yayınlanması konusuna bir karar olmadığını ancak herkese açık olduğunu belirterek, "Bu konuda kendimize güveniyoruz. Dosyamızdan eminiz" şeklinde konuştu.

"Etkin pişmanlık kapsamında ifadeler mutlaka avukatlar eşliğinde alınıyor. Biz baskı yapmıyoruz, tam tersi onlar etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlere baskı yapıyorlar" diyen Gürlek, Ertan Yıldız'ın itirafçı olduğu dönemde 3 gün içerisinde 37 avukatın cezaevine görüşmeye gittiğini, ailesinin tehdit edildiğini ve kendilerine koruma tahsil ettiklerini söyledi. Şüpheli Murat Kapki'nin bir şekilde ilk operasyonu önceden öğrendiğini ve mallarını kaçırmaya başlamasıyla Başsavcılığın hareketlendiğini belirten Gürlek, "1 günde 8 taşınmazını devretmiş. Biz de o hamleden sonra el koyma işlemleri yaptık" diye konuştu.

ÖZEL'E TAZMİNAT DAVASI

Bu arada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Beyoğlu'nda gerçekleştirdiği mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle 150 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı.



İKİ ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önünde şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, dün 00.00 sıralarında Gürlek'in evinin önüne gelen motosikletli 2 şüpheli, görevli koruma polislerine "Savcı geldi mi? Savcı ne zaman gelir?" gibi sorular yönelttikten sonra bölgeden uzaklaştı. Şüphelilerin 15 dakika sonra adresin önünden tekrar geçmeleri üzerine polis şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerden T.Ç'nin (22) 2 suç kaydı, M.E.K'nin (22) de 1 suç kaydı olduğu, şu ana kadar da herhangi bir terör örgütüyle bağlantıları bulunamadığı öğrenildi.