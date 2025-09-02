Haberler Gündem Haberleri Son dakika | CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı: Kongre iptal edildi! Gürsel Tekin 'kayyum' atandı!
Son dakika | CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı: Kongre iptal edildi! Gürsel Tekin 'kayyum' atandı!

Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Öte yandan mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına karar verildi. Mahkeme, İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'i kayyum olarak atadı.

Son dakika haberi... İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme bugün oluşturduğu ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına karar verdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk mahkemesi verdiği kararda Çelik ile birlikte il yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile il disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

İŞTE GÖREVLENDİRİLEN İSİMLER!

Görevde uzaklaştırılan isimlerin yerine ise, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Ekran Narsap'tan oluşan geçici yönetim görevlendirildi.

Öte yandan 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararlarında iptaline karar verildi.

