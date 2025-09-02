Son dakika | CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı: Kongre iptal edildi! Gürsel Tekin ’kayyum’ atandı!

İstanbul 45. Asliye Hukuk mahkemesi verdiği kararda Çelik ile birlikte il yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile il disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

İŞTE GÖREVLENDİRİLEN İSİMLER!

Görevde uzaklaştırılan isimlerin yerine ise, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Ekran Narsap'tan oluşan geçici yönetim görevlendirildi.

Öte yandan 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararlarında iptaline karar verildi.