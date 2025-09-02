Son dakika | CHP’nin İstanbul İl kongresi iptal edildi: Yeni il başkanı Gürsel Tekin’den ilk açıklama!

"CHP'Yİ CHP'LİLER YÖNETECEK"

Gürsel Tekin yeni il başkanı olarak görevlendirildi. Gürsel Tekin ilk açıklamasını yaptı. CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan Tekin, "Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP'yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP'li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP'yi CHP'liler yönetecek" dedi.