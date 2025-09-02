Haberler Gündem Haberleri Son dakika | CHP'nin İstanbul İl kongresi iptal edildi: Yeni il başkanı Gürsel Tekin'den ilk açıklama!
Giriş Tarihi: 2.9.2025 16:00 Son Güncelleme: 2.9.2025 16:12

Son dakika | CHP'nin İstanbul İl kongresi iptal edildi: Yeni il başkanı Gürsel Tekin'den ilk açıklama!

Son dakika haberi... İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Yeni İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'den de ilk açıklama geldi. Tekin, "CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP’li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP’yi CHP’liler yönetecek." dedi.



Son dakika haberi... CHP'nin İstanbul kongresi iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Öte yandan mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verildi.

"CHP'Yİ CHP'LİLER YÖNETECEK"

Gürsel Tekin yeni il başkanı olarak görevlendirildi. Gürsel Tekin ilk açıklamasını yaptı. CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan Tekin, "Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP'yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP'li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP'yi CHP'liler yönetecek" dedi.

İŞTE GÖREVLENDİRİLEN İSİMLER!

Görevde uzaklaştırılan isimlerin yerine ise, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici yönetim görevlendirildi.


