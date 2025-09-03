Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönecek? Kulisleri çalkalayan iddia: Aklanın öyle gelin...

İSTİFA İDDİALARI DA GÜNDEMDE

Parti içi muhalefette bu hazırlıklar yapılırken, genel merkezde de huzursuzluk zirve yaptı. Bir yandan 15 Eylül'deki duruşmaya gözünü çeviren parti yönetimi, diğer yandan da yeni istifa iddialarıyla mücadele ediyor. Genel merkez tarafından yalanlansa da, en az 5 milletvekili ile bazı belediye başkanlarının kısa süre içerisinde, farklı gerekçelerle CHP'den istifa edebileceği öne sürülüyor.