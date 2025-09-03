Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönecek? Kulisleri çalkalayan iddia: Aklanın öyle gelin...

Sert eleştirilere rağmen temmuz ayında ilan edilen kongreler takvimi, muhalif kanadın gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle 13 Ağustos'ta başlatılan mahalle delege seçimlerinde görülen yoğun genel merkez baskısı, Kılıçdaroğlu cephesinde rahatsızlık yarattı. Birçok ilde yaşanan kavgalar, küfürleşmeler, usulsüzlük iddiaları ve hile girişimleri, tepkileri de beraberinde getirdi.
ÖZEL'İN KARARLARI HÜKÜMSÜZ OLABİLİR
Mutlak butlan kararı çıkması halinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugüne kadar aldığı tüm kararların geçersiz hale geleceğini savunan muhalif kanat, bu sebeple kongreler takviminin de geçerliliğini yitireceğini ve seçimlerin sıfırdan başlatılabileceğini savunuyor.
İHRAÇ LİSTESİNDE KİMLER VAR?
Bir diğer çarpıcı iddiaya göre de Kılıçdaroğlu kanadı şimdiden 'ihraç listelerini' hazırlıyor. Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya çalışan ve linç edilmesine fırsat veren tüm partililerin ihraç edileceği öne sürülüyor. Listenin başındaki isimlerin ise CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ile Gökan Zeybek olduğu konuşuluyor.
'AKLANIN ÖYLE GELİN' DENİLECEK
Belediyelere dönük yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin de net bir tutum alması beklenen Kılıçdaroğlu'nun, 'Aklanın öyle gelin' stratejisi ile hareket edeceği bildirildi. Yine bu süreçte belirgin delillerle ve itiraflarla adı yolsuzluk iddialarına karışan bazı partililerin de hızlı bir şekilde ihraç edilmesi bekleniyor.
İSTİFA İDDİALARI DA GÜNDEMDE
Parti içi muhalefette bu hazırlıklar yapılırken, genel merkezde de huzursuzluk zirve yaptı. Bir yandan 15 Eylül'deki duruşmaya gözünü çeviren parti yönetimi, diğer yandan da yeni istifa iddialarıyla mücadele ediyor. Genel merkez tarafından yalanlansa da, en az 5 milletvekili ile bazı belediye başkanlarının kısa süre içerisinde, farklı gerekçelerle CHP'den istifa edebileceği öne sürülüyor.