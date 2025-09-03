Köseler ve 25 sanık hakim karşısında

Beykoz Belediyesi'ne yönelik "İhaleye Fesat Karıştırma" soruşturması kapsamında, hakkında 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen Başkan Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 26 sanığın yargılanmasına İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.İlk duruşması dün görülmeye başlanan dava, bugün ve yarın görülecek duruşmalarla devam edecek.Dünkü duruşma öncesi Köseler dahil 13 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, 13 tutuksuz sanık ve avukatlar salonda yer aldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Köseler ve 21 belediye çalışanı hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yakalama ve gözaltı kararı çıkarmıştı. 4 Mart'ta 13 şüpheli tutuklanmış, diğerleri adli kontrolle serbest bırakılmıştı.Duruşmada, Başkan Köseler iddianameye itiraz etti, şeker alımı ve diğer ihalelerle ilgilenmediğini, eski firmaların 70, yeni firmaların 8 ihale aldığını söyledi. Özel kalem Veli Gümüş ve Metin Ülgey suçlamaları reddetti, belediye bürokrasisinde müdahale etmediklerini savundu. Tutuksuz sanık Gülten Tozanlı ise tüm işlerini usule uygun yaptığını belirtti.Fezlekede 78 mal ve hizmet alım ihalesi incelendi; Köseler yolsuzluk örgütünün kurucusu, Veli Gümüş ve Metin Ülgey yönetici olarak değerlendirildi.