Giriş Tarihi: 3.9.2025 09:50 Son Güncelleme: 3.9.2025 10:14

Son dakika | İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Avcılar ve Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: 7 gözaltı kararı!

Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB’ye yönelik ‘Yolsuzluk’ soruşturması kapsamında Avcılar ve Beşiktaş Belediyesine yönelik operasyonda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında Avcılar Belediyesinden 5 Beşiktaş Belediyesinden de 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Kararın ardından harekete geçen polis ekipleri daha önce yapılan temizlik ihalelerinde veri kontrol işletmeni oldukları öne sürülen şüphelileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.

