Haberler Gündem Haberleri Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine yolsuzluk operasyonu: 7 gözaltı
Giriş Tarihi: 4.9.2025

Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine yolsuzluk operasyonu: 7 gözaltı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine yolsuzluk operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul'da Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasylonları devam ediyor. Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesinde düzenlenen ihaleler incelendi. Usulsüzlüklere karıştığı iddia edilen ihale komisyon üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan 5, Avcılar Belediyesi'nde çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine yolsuzluk operasyonu: 7 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz