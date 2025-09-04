Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine yolsuzluk operasyonuna 2 tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen ihalelerdeki usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

2 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Savcılık ifadelerinin ardından 2 şüpheli, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklama talebiyle, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.