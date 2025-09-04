Haberler Gündem Haberleri Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine yolsuzluk operasyonuna 2 tutuklama talebi
Giriş Tarihi: 4.9.2025 15:57 Son Güncelleme: 4.9.2025 16:01

İstanbul'da Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli İstanbul Adliyesi’nde sevk edildi. Şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlandı. 2 şüpheli “İhaleye fesat karıştırma” suçundan tutuklama talebiyle, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine yolsuzluk operasyonuna 2 tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen ihalelerdeki usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

2 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Savcılık ifadelerinin ardından 2 şüpheli, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklama talebiyle, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

