Google'ın çöküşüyle yeniden anlaşıldı: İşte yerli ve milli sistemlerin önemi! "Türkiye savunma sanayisinde bunu başardı"

Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede Google'a bir süre erişim sağlanamadı. Google'a entegre servislerin de çalışmaması nedeniyle kullanıcılar birçok sorunla karşı karşıya geldi.
GOOGLE'DAN RAPOR TALEP EDİLDİ!
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Google, Android ve bağlı servislerinde, Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşandığını belirterek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz, Google'dan kesinti sebebiyle teknik rapor talep etti." bilgisini verdi.
Google, Android ve bağlı servislerinde, Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşandığını bildiren Sayan, şunları ifade etti:
"Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz, Google'dan kesinti sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler, yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda yüzde 60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız."
YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLERİN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI!
Bilişim uzmanları ise Google'da yaşanan kesintinin yerli ve milli uygulamaların önemini bir kez daha gözler önüne serdiğinin mesajını verdi.
Bilişim Uzmanı Osman Demircan: Yerli ve millinin aslında ne kadar kıymetli olduğunu böyle günlerde görüyoruz ve yaşıyoruz. Teknolojik olarak yumruğumuzu masaya vurabiliyor olmanız için teknolojik gücünüzün olması lazım. Bu da illa sunucu bilgisayarları üretmekten falan geçmiyor artık yazılım üretmekten geçiyor. Dünya genelinde herkes tarafından kullanılan uygulamaların yine dünyadaki farklı bölgelerde ve farklı ülkelerde kendi ülke sınırları içerisinde kullandıkları halleri var. Yeni bugün biz kesintiyi bu şekilde yaşadık. Teknik bir sorun belli. Canım istedi kestim dedikleri zaman ne yapacaktık? Böyle bir risk her zaman var. Bu anlamda hem video gösterim platformlarının hem mail platformlarının yerlileşmesi millileşmesi çok önemli. Kanunlarımız da zaten buna doğru evriliyor.
'TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA BUNU BAŞARDI'
Nasıl savunma sanayiinde bunu başardı, yumruğumuzu masaya vurduğumuz zaman çıkan ses çok çok ciddi bir ses. Bugün ben varım diyen ülkelerden bile daha güçlü ses çıkartabiliyorsak yine başta sosyal medya ve bu tarz mail ve diğer dosya paylaşım platformları hatta yerli işletim sistemleri ve mobil işletim sistemleri konusunda da bence yeterince güçlü insan gücüne ve güçlü kurumlara sahibiz. Her yerde her zaman söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Ne kadar yerli ve milli olursak o kadar güçlü olacağız ve dünyada masaya yumruğumuzu vurduğumuzda sesimiz o kadar güçlü çıkacak.
'VATANDAŞLAR BU ÜRÜNLERE SAHİP ÇIKMALI'
Birgün tüm dünya kendini kapattığında ben kullandırtmıyorum sana dediğinde bizim kendi kullanabileceğim sistemlerimiz olsun.
Vatandaşlarımıza düşen bizlere düşen en büyük görev piyasaya herhangi bir yerli ve milli ürün çıktığında tanıtımı yapıldığında buna sahip çıkmak. Çok basit. Buna sahip çıkalım.
'ALTERNATİFLERİ VAR'
Bilişim Uzmanı Ener Dur: Bu durumun benzerini daha önce de yaşamıştık. Bu servislerin hepsinin aslında alternatifleri Türkiye'de var. Bunlar desteklendiği durumda Google ile rekabet edecek düzeye gelir. Onun için yerli yazılımları yerli servisleri destekleyelim.