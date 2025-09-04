Google'ın çöküşüyle yeniden anlaşıldı: İşte yerli ve milli sistemlerin önemi! "Türkiye savunma sanayisinde bunu başardı"

'VATANDAŞLAR BU ÜRÜNLERE SAHİP ÇIKMALI'

Birgün tüm dünya kendini kapattığında ben kullandırtmıyorum sana dediğinde bizim kendi kullanabileceğim sistemlerimiz olsun.

Vatandaşlarımıza düşen bizlere düşen en büyük görev piyasaya herhangi bir yerli ve milli ürün çıktığında tanıtımı yapıldığında buna sahip çıkmak. Çok basit. Buna sahip çıkalım.

'ALTERNATİFLERİ VAR'

Bilişim Uzmanı Ener Dur: Bu durumun benzerini daha önce de yaşamıştık. Bu servislerin hepsinin aslında alternatifleri Türkiye'de var. Bunlar desteklendiği durumda Google ile rekabet edecek düzeye gelir. Onun için yerli yazılımları yerli servisleri destekleyelim.