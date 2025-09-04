Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi! Google çöktü mü? Kullanıcılar Google'a erişim sağlayamıyor
Giriş Tarihi: 4.9.2025 10:17 Son Güncelleme: 4.9.2025 10:36

Son dakika haberi! Google çöktü mü? Kullanıcılar Google'a erişim sağlayamıyor

Son dakika haberi: Arama motoru Google'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar 'Google çöktü mü?' sorusunun yanıtını ararken, Youtube ve Google'a bağlı diğer servislere de erişilemiyor.

Son dakika haberi... Kullanıcılar Google'a erişim problemi olduğunu belirtiyor. 'Google çöktü mü?' soruları sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

GOOGLE NEDEN ÇÖKTÜ?

Bilişim Uzmanı Prof Dr. Ali Murat Kırık AHaber canlı yayınında konuyla ilgili, "Bazı Avrupa ülkelerinde Bulgaristan dahil ciddi bir erişim problemi yaşanıyor. Bölgesel altyapı sorunu var gibi görünüyor. Bunlar genelde geçici oluyor. Çok büyük bir sorun gibi görünmüyor. Google altyapısını kullanan sistemler de aynı durumu yaşayabilir." dedi.

