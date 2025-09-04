Son dakika haberi! Google çöktü mü? Kullanıcılar Google’a erişim sağlayamıyor

Son dakika haberi... Kullanıcılar Google'a erişim problemi olduğunu belirtiyor. 'Google çöktü mü?' soruları sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

GOOGLE NEDEN ÇÖKTÜ?

Bilişim Uzmanı Prof Dr. Ali Murat Kırık AHaber canlı yayınında konuyla ilgili, "Bazı Avrupa ülkelerinde Bulgaristan dahil ciddi bir erişim problemi yaşanıyor. Bölgesel altyapı sorunu var gibi görünüyor. Bunlar genelde geçici oluyor. Çok büyük bir sorun gibi görünmüyor. Google altyapısını kullanan sistemler de aynı durumu yaşayabilir." dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...