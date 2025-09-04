Mevlit Kandili idrak edildi

MevlitKandili dolayısıyla ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında camilerde programlar düzenlendi. Camileri dolduran Müslümanlar namaz kılıp ülkemiz ve İslam alemi için dua etti. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen kandil münasebetiyle başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüp Sultan, Büyük Çamlıca, Kocatepe, Hacı Bayram-ı Veli, Selimiye ve kentlerdeki ulu camiler olmak üzere hemen hemen bütün camilerde program düzenlendi. Akşam namazını müteakiben camileri dolduran vatandaşlar huşu içinde namaz kılıp, Türkiye ve bütün İslam dünyası için dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle başlayan programlar, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti. Vatandaşlara, cami bahçelerinde kurulan stantlarda tatlı ve kandil simidi ikram edildi.