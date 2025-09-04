Özel’in ‘füze kaçırıyor’ dediği Sinop’ta balık rekoru

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinop'ta "Roket testleri balıkları strese sokuyor, kaçıyor" sözleri gerçeği yansıtmıyor. Tarım ve Orman bakanlığı verilerine göre Sinop, üretimde ilk sıralarda yer alıyor. 2024'te başta somon olmak üzere 20 bin ton su ürünü üretilirken, 2025'in ilk sekiz ayında üretim yüzde 70 artarak 34 bin tona ulaştı. Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkan Yardımcısı Osman Parlak, "Balıklar sesten rahatsız olmaz. Uçaklar roketlerden daha fazla gürültü yapıyor. Atış günleri sınırlı ve önceden bilgilendirme yapılıyor" dedi.