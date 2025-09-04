SON DAKİKA | Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Alaattin Köseler’e tahliye

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme dosyada tutuklu bulunan Başkan Köseler dahil 13 tutuklu sanığın da tahliyesine karar verdi.

SANIKLAR SAVUNMALARINI YAPTI

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden getirilirken tutuksuz sanıkların ve avukatları da salonda hazır bulundu. Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu toplam 26 sanık savunmalarını yaptı.

DURUŞMA SAVCISINDAN 7 TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE TALEBİ

Toplamda 3 gün süren duruşmada bugün Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamını, tutuksuz sanık Yıldız Güneş'in ise tutuklanmasını talep etti. Savcı, sanıklardan Metin Ülgey, Fidan Gül, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Yusuf Karaaslan, Mahmut Adalı ve Tamer Çapraz'ın ise tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliyelerini istedi.

MAHKEMEDEN TÜM TUTUKLU SANIKLARA TAHLİYE

Tanık ve sanık avukatlarının savunmalarının alınmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar, Metin Ülgey, Fidan Gül dahil 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar vererek davayı erteledi. Böylece dava sürecinde tutuklu bulunan sanık kalmadı. Gelecek celse tüm sanıkların tutuksuz olarak yargılanmalarına devam edilecek.