Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurmuştu! Meslek lisesinden Örnek proje

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları, ciğerlerimizi yaktı. Binlerce hektar orman, içinde yaşayan canlılarla birlikte yok oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 2025-2026 eğitim öğretim yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak yürütülecek, orman sevgisi ve korunması temalı eğitim faaliyetleri hakkındaki açıklamalarından sonra okullar harekete geçti. Bu kapsamda Maltepe'de bulunan Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de örnek bir projeye imza attı. Okul, kendi adını taşıyan "Handan Hayrettin Yelkikanat Hatıra Ormanı" kurmak için çalışmalara başladı.

Hedef gençlerde çevre bilincini oluşturmak ve orman yangınlarında yok olan yeşil alanların yeniden kazandırılmasına katkı sağlamak.

Öğretmenler, okula kayıt yaptırmak için gelen öğrencilere ve velilere beşer adet ağaç tohumu, detaylı çimlendirme talimatları ve bilgilendirme broşürleri dağıtıyor. Yıl boyu öğrenciler tohumun fidana dönüşme sürecine tanık olacak ve bu sayede doğayla bağ kurmuş olacaklar. Öğrencileri motive etmek adına bu çalışma performans notu olarak karnelerine yansıyacak.