Giriş Tarihi: 6.9.2025

ASSAN Group soruşturmasına 3 gözaltı

ASSAN Group soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik el koyma ve arama işlemlerinin yapıldığı öğrenildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ASSAN Group şirketine yönelik askeri casusluk soruşturmasında 3 şüpheli eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ASSAN Group şirketine yönelik yürütülen askeri casusluk soruşturması kapsamında, aralarında ASSAN Group çalışma kayıtları bulunan eski

MKE çalışanı bir şüpheli, Milli Savunma Bakanlığı'ndan ayrılan bir albay ve yine ASSAN Group çalışanı olmak üzere toplam 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alınırken, şüphelilere yönelik arama ve el koyma işlemlerinin yapıldığı öğrenildi.

