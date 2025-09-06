Gaziantep’te binalar yükseliyor

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yerinde dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen yeni binalar yükselmeye devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık bin 500 bina teslim edildi. Tekrar inşa edilen binalarda hummalı çalışma sürüyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Temmuz 2023'te başlatılan yerinde dönüşüm projesi, depremden etkilenen bölgelerdeki ev ve iş yerlerini, yerinde dönüştürmek isteyen afetzedelere hibe ve kredi desteği sunduğu Gaziantep'te ağır ve orta hasarlı olduğu için yıkılarak tekrar inşa edilen binalarda hummalı çalışma sürdürülüyor.

Proje kapsamında konutlar için 750 bin TL hibe ve 750 bin TL'ye kadar faizsiz kredi, iş yerleri için 400 bin TL hibe ve 400 bin TL kredi, ayrıca her bağımsız bölüm için 40 bin TL de proje desteği sağlanırken, proje kapsamında yaklaşık bin ev tamamlandı. İnşa süreci devam eden yapılarda çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Yerinde dönüşüm projelerinde inşaat çalışmaları sürerken projeye vatandaşların büyük ilgi gösterdiği belirtildi. Yeni binaların yapımını sürdüren firmalar, proje sayesinde depremzedelerin evlerinin hızlıca yükseldiğini ve yapımı tamamlanan binaların da sahiplerine teslim edildiğini bildirdi. İHA