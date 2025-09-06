İtalya Basını: Avrupa’nın Türkiye’ye ihtıyacı var

Türkiye'nin izlediği çok yönlü politika ses getirmeye devam ediyor. Yunanistan ve Fransa basınının ardından bu kez İtalyan medyası da Ankara'nın yürüttüğü diplomasiyi övdü. Son olarak İtalyan basını, NATO ve Avrupa'nın Ankara ile bağlarını koparamayacağını yazdı. İtalya merkezli Il Gazzettino gazetesine göre, aksi takdirde Türkiye, Çin ve Rusya'ya kayar ve bu Batı için büyük bir stratejik kayıp olur.

ÇOK YÖNLÜ POLİTİKA

Gazetenin yayınladığı analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikadaki tercihleri, Türkiye'nin BRICS zirvesindeki varlığı ve Çin ile ekonomik iş birliği ele alındı.

Gazetenin genel yayın yönetmeni Roberto Papetti imzalı analizde Türkiye'nin Avrasya'daki en büyük orduya sahip olduğunu bildirildi. Papetti, İncirlik Üssü'nün NATO savunmasındaki rolünü vurguladı. Analizde, Türkiye'nin bu nedenlerle NATO için kritik bir ortak olduğu savunuldu. Papetti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yönlü dış politikasına dikkat çekti.