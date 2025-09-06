Jandarma’dan dev siber dolandırıcılık operasyonu: 225 milyonluk varlığa el konuldu

Siber suçlarla mücadele kapsamında sosyal medya platformları üzerinden sahte "motosiklet" ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, İnternet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamalarının kurulumunu sağlayarak kumar oynattıkları, İnternet siteleri üzerinden "yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi" ilanları vererek vatandaşları dolandıkları belirlenen şüphelilere yönelik Jandarma tarafından Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli; Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.