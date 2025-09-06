Haberler Gündem Haberleri Jandarma’dan dev siber dolandırıcılık operasyonu: 225 milyonluk varlığa el konuldu
Giriş Tarihi: 6.9.2025 08:46

Jandarma’dan dev siber dolandırıcılık operasyonu: 225 milyonluk varlığa el konuldu

Jandarma tarafından sosyal medyada sahte ilan yayınlayan, İnternette kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan, Yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli 17 ilde eş yazamamlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 34 şüpheliden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 225 Milyon TL değerinde mal varlığına el kondu.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL Gündem
Jandarma’dan dev siber dolandırıcılık operasyonu: 225 milyonluk varlığa el konuldu

Siber suçlarla mücadele kapsamında sosyal medya platformları üzerinden sahte "motosiklet" ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, İnternet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamalarının kurulumunu sağlayarak kumar oynattıkları, İnternet siteleri üzerinden "yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi" ilanları vererek vatandaşları dolandıkları belirlenen şüphelilere yönelik Jandarma tarafından Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli; Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

34 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Düzenelenen operasyonda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 13'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

225 MİLYONLUK VARLIĞI EL KONULDU

MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait yaklaşık 225 Milyon TL değerinde; 30 adet konut, 6 adet araç ve 40 adet banka hesabına el konuldu.

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sokaklarda olduğu gibi dijital mecralarda da vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanlara göz açtırmıyoruz" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarma’dan dev siber dolandırıcılık operasyonu: 225 milyonluk varlığa el konuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz