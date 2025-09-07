AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye stratejik bir adımdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kocaeli'de önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik, basın toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Şu anda çalışmalarımız Türkiye Buluşmaları ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. İllere gittiğimizde bizler MKYK üyelerimiz ile faaliyet yürütürken ilçelerde faaliyetlerini yürütüyor.

Bu çerçevede iç ve dış politikadaki faaliyetlerimizi vatandaşlarımıza anlatıyoruz. En önemli gündem maddelerimizden biri tabii ki Terörsüz Türkiye hedefi. Bunun için yapılan çalışmalarımızı anlatıyor ve vatandaşlarımızın sorularına kaygılarına cevap veriyoruz. Vatandaşlarımızı dinlemeye dönük programlar oluyor bunlar. Sayın cumhurbaşkanımızın şehit ailelerine yazdığı mektubunu ulaştırmak için teşkilatlarımız yoğun faaliyet gerçekleştiriyor. AK Parti teşkilatı 7 gün 24 saat olacak şekilde belli bir eylem programı ile yaz döneminde gerçekleştirdi ve bundan sonrasında da gerçekleştirecek. Vatandaşlarımızın eleştirilerinin taleplerinin başımızın üzerinde yeri var. Onlardan gelenler merkezde bir dataya dönüştürülüyor ve daha sonra genel başkanımıza iletilecektir. 25 Şubat günü bizler İstanbul'da olacağız ve 26 Şubat günü büyük program genel başkanımızın katılımı ile gerçekleşecek.