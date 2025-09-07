AK Partili Hüseyin Yayman: Terörsüz Türkiye bir devlet politikasıdır

ŞEHİT EŞİ: İNŞALLAH TAMAMEN BİTER

Şehit eşi Ayşegül Yılmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonundan çok memnun olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin kendisini güzel motive ettiğini anlatan Yılmaz, "Onun, devletimin yanında olduğunu bilmek bizi gerçekten mutlu ediyor. Onların sürekli desteği zaten yanımızda hissediyoruz, ziyaretlerimize sık sık geliyorlar. Yani her yönden arkamızda olduklarını hissediyoruz, bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Yılmaz, Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ben de bu süreci destekliyorum çünkü gerçekten çok şehit verdik artık bunun bitmesini çok istiyoruz bizler yandık başka alileler yanmasın, inşallah tamamen biter, devletimiz, milletimiz bu terörden kurtulur, temennimiz bu. Allah Cumhurbaşkanı'mızın yardımcısı olsun, inşallah bu yolda da Rabbim kolaylıklar verir, önleri açık olur, inşallah iyi olur, hayırla sonuçlansın inşallah diyorum."