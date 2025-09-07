Başkan Erdoğan’ın aradığı şehit eşi: Terörsüz Türkiye sürecini destekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu okuduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla aradığı şehit eşi Ayşegül Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın bizi araması çok mutlu etti. Terörsüz Türkiye sürecini destekliyorum" dedi.

MEKTUBU TESLİM ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, önceki gün 2007'de Şırnak'ta görev yerine intikali sırasında tuzaklı mayının patlaması sonucu şehit olan Piyade Er Süleyman Yılmaz'ın Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti. Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu şehidin eşi 2 çocuk annesi Ayşegül Yılmaz'a teslim etti.

Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak şehit eşi ile görüştürdü. Şehit eşi Yılmaz, "Çok heyecanlandım. Cumhurbaşkanımız, devletimizin yanında olduğunu bilmek bizi gerçekten mutlu ediyor. Onların sürekli desteği zaten yanımızda hissediyoruz. Bizleri sürekli araması çok güzel bir duygu. Ben de terörsüz süreci destekliyorum çünkü gerçekten çok şehit verdik artık bunun bitmesini çok istiyoruz bizler yandık başka aileler yanmasın, inşallah tamamen biter, devletimiz, milletimiz bu terörden kurtulur, temennimiz bu" dedi. -