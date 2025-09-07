Her delegeye 20 bin lira dağıtıldı

CHP Bitlis eski İl Başkanı Veysi Uyanık, şaibeli kurultay sürecinde delegelere dağıtılan rüşveti anlattı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Uyanık, Özgür Karabat'ın kendisini İstanbul'a çağırdığını ve Ekrem İmamoğlu'nun burada Özgür Özel'i desteklemesini istediğini belirtti.

Kurultay öncesi TBMM'ye döndüklerinde Karabat'ın, bir kargo poşeti içinde 100 bin TL'yi delegelere dağıtmasını söylediğini ifade etti. Uyanık, 6 delegesine parayı 20'şer bin TL olarak dağıttığını söyledi. Ayrıca, il başkanı, ilçe başkanları ve delegelerle Kızılay'daki restoranda toplantı yapıldığını ve Veli Ağbaba'nın bazı delegelere 60 bin TL'yi kendi hesabından gönderdiğini aktardı.

Uyanık, Meclis'ten Karabat'tan 100 bin TL daha aldığını ve 1 milyon 500 bin TL'lik market kartının da delegelere dağıtılmak üzere verileceğini ifade etti. Uyanık, söz konusu paraların ve kartların savcılık dosyasında kayıtlı olduğunu, bu süreçte harcamaların ve vaatlerin yoğun olduğunu vurguladı.