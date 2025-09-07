İki başkanın çöp kavgası

İzmir'de Harmandalı Çöplüğü'nün Danıştay kararı ile kapatılması CHP'de çatlağa neden oldu. Çevre Bakanı Murat Kurum ile görüştükten sonra "Harmandalı için geçici kullanım izni çıkabilir" açıklaması yapan İzBB Başkanı Cemil Tugay ile Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız arasında söz düellosu yaşandı. Yıldız, hafta içinde meclis toplantısında yaptığı açıklamada "Hiç uzatmadan amasız fakatsız çöp depolama alanını, Çiğli'nin 26 mahallesinde ve Harmandalı'nın bir karış toprağında istemiyorum" dedi. Yıldız'a yanıt gecikmedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Nasıl yapacakmış onu? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kararlarını uygulamamak gibi bir seçeneği olduğunu düşünmüyorum. Biraz bu konularda dikkatli konuşulursa iyi olur. Düşünceleri olabilir, talepleri olabilir. Ancak 'yaptırtmayacağım' ifadesini kullanırken dikkat etmek lazım" dedi.

'BANA NE' DİYEMEZSİN!

Siyasetin ve belediye başkanlığının kışkırtma makamı olmadığına dikkat çeken Başkan Tugay, "Harmandalı'na çöp dökmeye meraklı olan yok. Şehrin çöp sorunu var. Bununla ilgili mantıklı ve makul bir çözüm üretilmesi lazım. Bu hepimizin sorunu. Harmandalı Mahallesi de, Çiğli ilçesi de çöp üretiyor, diğer ilçeler de çöp üretiyor. Bugün konuşanların hepsi çöpe malzeme attılar. O çöplerin bir şekilde bertaraf edilmesi lazım. 'Bana ne! Ne yaparsanız yapın' gibi tavrı kimse takınamaz. İnsanları kışkırtmak değil makul çözümler üretmek zorundayız. Siyaset ve belediye başkanlığı insanları kışkırtmak değildir" ifadelerine yer verdi. Tugay ile partilisi Çiğli Belediye Başkanı Yıldız arasında Harmandalı Çöplüğü üzerinden yaşanan tartışma kulislerde de hareketliliğe neden oldu. İkili arasındaki söz düellosu siyaset kulislerinde 'CHP'de krizler bitmiyor. Ankara'daki kurultay tartışmalarına İzmir'de de Harmandalı çatlağı eklendi" yorumlarına neden oldu.