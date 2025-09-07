SON DAKİKA | Alaattin Köseler’in tutuklama gerekçesi ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Uğur İnci, Havva Dindar ve Serdar Karahan'ın tahliye kararına itiraz etti. Kararı değerlendiren Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Eryılmaz itirazı kabul etti ve yeniden tutuklanmalarına karar verdi.

3 Mart'ta tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanığın "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yargılandığı davanın ara kararında mahkeme , Köseler dahil tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen isimler arasında Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar, Metin Ülgey, Fidan Gül bulunuyordu.