1.2 milyon Suriyeli dönüş yaptı

Yaklaşık 15 yıl süren iç savaşın Esad rejiminin çökmesiyle son bulması sonrasında Türkiye’den Suriye’ye geri dönüşler önemli ölçüde arttı. Gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620’ye ulaştı

Suriye'de geçici hükümetin kurulması ve Esad rejiminin son bulmasıyla Türkiye'den gönüllü geri dönüşler önemli ölçüde arttı. 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren 474 bin 18 Suriyeli kendi istekleriyle ülkelerine döndü. Böylece, 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı.



İNSAN ONURUNA YAKIŞIR ŞEKİLDE
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı. Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

