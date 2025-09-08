‘Ahlâklı çocuklar yetiştirmeliyiz’

İstanbul Fatih Camisi'nde düzenlenen "Aileler Gazze İçin Sabah Namazı'nda Buluşuyor" programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çocuklar için din eğitiminin önemli olduğunu söyledi. Ülkede anaokulundan üniversiteye kadar 20 milyon öğrenci olduğunu belirten Erbaş, "Bu, ülkemiz için büyük bir zenginlik, servet. Bu serveti nitelikli hale getirmeliyiz. Elbette nicelik de önemli ama nitelik daha önemli. Çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Güzel ahlaklı çocuklar yetiştirmemiz lazım" dedi.