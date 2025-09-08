AK Partili Şebnem Bursalı’dan CHP’li vekile çok sert tepki: Yeter ki sizin gibi hainlik edenler olmasın

ŞEBNEM BURSALI: POLİSİMİZİN GÜCÜ HER ŞEYE YETER DE SİZİN GİBİ HAİNLER OLMASIN!

Sabah.com.tr'ye konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, saldırıda yaralananları ziyaret ettiğini, tüm İzmir'in şehitleri işin yasta olduğunu söyledi.

Bursalı, CHP'li vekile ise çok sert ifadelerle yüklendi:

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın, şerefli Türk polisine yönelik sözlerini kabul etmemiz mümkün değil. İzmir'de yaşanan saldırı sonrasında iki mensubunu şehit veren Emniyet Teşkilatımızın İstanbul'da düzeni sağlamaya çalışan mensuplarına yönelik CHP'li vekilin sözleri, emniyet güçlerimizin acısını daha da katlamıştır. Türk polisi kendisini koruyacak güce de yetkiye de birikime de sahiptir. Yeter ki polisimize bu sözleri sarf edenler gibi hainlik edenler olmasın.

"SANA HAK ETTİĞİN CEVABI VERİRİZ DE CENAZEMİZ VAR!"

Bursalı, sert ifadelerini sürdürerek şöyle devam etti:

Biz CHP'li vekile hak ettiği cevabı misliyle vermesini de biliriz ama İzmir'imiz şu an cenaze evidir. Cenaze evindeki acıya herkesin saygı göstermesini bekler, cümleleri bu hassasiyetle kurmasını isteriz.