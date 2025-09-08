Şehit polislerimiz için skandal sözler söyleyen kişi CHP Çorum Milletvekili çıktı: Daha kendinizi koruyamıyorsunuz

Son dakika haberi: CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde polis ile CHP'liler arasında arbede yaşandı. Bu sırada CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, bugün İzmir'de şehit olan iki polis üzerinden utanç dolu ifadeler kullandı. Polise hakaretler yağdıran partili şahıs, "Bugün İzmir'de iki arkadaşınız katledildi, daha kendinizi koruyamıyorsunuz. Buraya 5 bin kişi gelmişsiniz." diye bağırdı. O anları sabah.com.tr ekibi saniye saniye görüntüledi.

Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 17:36 Son Güncelleme: 08 Eylül 2025 18:24

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptalinin ardından, mahkeme CHP'li Gürsel Tekin'i geçiş süreci için görevlendirdi. Gürsel Tekin, görevi devralmak için İstanbul İl Başkanlığı'na gelirken, polisle ve partililer arasında arbede çıktı. CHP'liler, sandalye, su şişesi, taş ne bulursa polise fırlatırken, CHP Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız'ın bugün şehit olan polislere yönelik sözleri ise 'bu kadarı da olmaz' dedirtti. O anları sabah.com.tr görüntüledi.

CHP'Lİ VEKİLDEN ŞEHİTLERİMİZ ÜZERİNDEN UTANDIRAN SÖZLER CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında polisin görevini yerine getirmek için mücadele verdiği sırada, bazı partililer direnç gösterdi. Bu sırada büyük arbede yaşanırken, CHP'li vekilin İzmir'de bugün şehit olan polisler üzerinden sarf ettiği sözler utandırdı. CHP'li isimden polise skandal sözler! "İzmir'de arkadaşınız katledildi! Kendinizi koruyamıyorsunuz!" | Video