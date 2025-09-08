CANLI - Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geldi! Fırlatılan su şişeleri, küfürler, restleşme! Sabah.com.tr anbean aktarıyor

CHP'LİLER POLİSE SANDALYE FIRLATTI, ŞEMSİYEYİ KALKAN YAPTI

15.00: Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girdi.

SAAT 14.18 - Sabah.com.tr, CHP'lilerin polislere sandalyeleri fırlattığı anları görüntüledi. Yine polisleri engellemek için dev bir şemsiye ile barikat kurulmaya çalışıldı.

CHP'liler polise saldırdı | Video

POLİS KORİDOR AÇTI, GÜRSEL TEKİN İL BİNASINA GİRİYOR

SAAT 14:16 - Polis ikazların ardından harekete geçti. Binayı korumaya çalışanları alandan süpürüyor. Gürsel Tekin polis eşliğinde binanın önüne kadar getirildi. Polis koridor açıyor.

Polis, CHP önündeki eylemcileri uyardı | Video

POLİSTEN CHP'LİLERE ANONS: KANUNSUZ SLOGANLARI SONLANDIRIN

SAAT 14:00 - Polis kalabalığa anonslarla uyarılarda bulunuyor. Anonslarda, 'Kanunsuz sloganları sonlandırın' denildiği duyuldu. Polisin, müdahalede bulunabileceği belirtiliyor.

SAAT 13:52 Gürsel Tekin, yeniden aracının içine geçti ve telefon görüşmelerine başladı.

SAAT 13:40 Gürsel Tekin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tekin, kendisinin kayyum olmadığını vurgulayarak, "Biz kayyum niteliğinde bir şey değiliz. Esenyurt'ta, Şişli'ye kayyum atanırken kudretlerini görseydik. Ama güçleri bize yetiyormuş." dedi.

"GÜÇLERİ BİZE YETİYORMUŞ"

Gürsel Tekin'in açıklamaları şöyle:

Bugün ben ve arkadaşlarım bu sorunun hiçbir parçasında yokuz. Daha da ileri gidiyoruz, o gün kongrede delege olmayan Gürsel Tekin olarak arkadaşlarımız ağır sözler kullanırken uyardım, yapmayın, yüz yüze bakacaksınız dedim. Taraflar arasında süren 1.5 yıllık sorun mahkeme koridorlarına düştü. Şikayet edenler CHP'liler, taraflar CHP'liler, bizi önerenler de CHP'liler. Biz kayyum falan değiliz. Kayyum Esenyurt'ta! Ben ve arkadaşlarım olabildiğince tüm temasları kurduk. Bizim görevimiz, gerek delegenin, gerekse il başkanımızın uğradığı haksızlığı oturarak bertaraf etmektir. Sorun değil, isterlerse kurşun atsınlar. Tepki gösterenler partililer değildir. Sorunlarımızın çözümü için her türlü diplomatik görüşmelerimiz devam ediyor. Partimizin uğramış olduğu mahkeme koridorlarındaki bu sorunun bitmesi için çaba harcayacağız. Bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Biz arkadaşlarımızı o taraf, bu taraf diye ayrıştırmadık. Biz kayyum niteliğinde bir şey değiliz. Esenyurt'ta, Şişli'ye kayyum atanırken kudretlerini görseydik. Ama güçleri bize yetiyormuş.

"İL BİNASINA GİRECEĞİM ORASI BİZİM BABA OCAĞIMIZ"

Gürsel Tekin kendisine sorulan sorulara şu yanıtları verdi:

- İl Başkanlığı'na girecek misiniz?

- Evet gireceğiz, ne demek girecek misiniz? Orası bizim baba ocağımız.

"AKRABALARIMIZI BİLE TEHDİT ETTİLER"

- Hakaretlere yanıtı

Benim ve arkadaşlarımızın amacı burayı provoke etmek değildir. Bizim de önümüzdeki günlerde söyleyecek kelamlarımız var. Tehdit edildik, akrabalarımıza kadar tehdit edildi. Birileri CHP'yi parçalamak isteyebilir, çünkü hiçbir emekleri yok. Biz CHP'nin birliği için çok ciddi gayretler sarf edeceğiz. Özgür Özel ne zaman isterse oturur konuşuruz ve çözeriz.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

- Özgür Özel ile görüşmedim. İlk günden itibaren Özel'e sizi ziyarete gelmek istiyorum dedim. Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret etmek istedim. İkisinin özel kalemine de not bıraktım. Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi bana döndü. Ben de, Özgür Özel dönmeyince, Kılıçdaroğlu'na da gitmedim.

"BUNLARIN BİRİ BİLE CHP'Lİ DEĞİL"

- Tepki gösterenler

- Bağıranların bir tanesi bile CHP'li değil. Şerefimle, namusumla söylüyorum bunlar CHP'li değildir. Biz onurumuz ile namusumuzla yaşayan insanlarız. Kimseye pabuç bırakmam.