CHP’li şahıstan utandıran sözler! Şehit iki polisimizi hatırlattı: Daha kendinizi koruyamıyorsunuz, buraya gelmişsiniz!

ŞEHİTLERİMİZ ÜZERİNDEN UTANDIRAN SÖZLER

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında polisin görevini yerine getirmek için mücadele verdiği sırada, bazı partililer direnç gösterdi. Bu sırada büyük arbede yaşanırken, bir partilinin İzmir'de bugün şehit olan polisler üzerinden sarf ettiği sözler utandırdı.

CHP'li isimden polise skandal sözler! "İzmir'de arkadaşınız katledildi! Kendinizi koruyamıyorsunuz!" | Video

Sabah.com.tr'nin çektiği görüntülerde şahsın, "Daha kendinizi bile koruyamıyorsunuz. Bugün iki arkadaşınız katledildi. Buraya 5 bin kişi gelmişsiniz." diye bağırdığı görülüyor.