Haberler Gündem Haberleri CHP'li şahıstan utandıran sözler! Şehit iki polisimizi hatırlattı: Daha kendinizi koruyamıyorsunuz, buraya gelmişsiniz!
Giriş Tarihi: 8.9.2025 15:32 Son Güncelleme: 8.9.2025 15:33

CHP'li şahıstan utandıran sözler! Şehit iki polisimizi hatırlattı: Daha kendinizi koruyamıyorsunuz, buraya gelmişsiniz!

Son dakika haberi: CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde polis ile CHP'liler arasında arbede yaşandı. Bu sırada bir CHP'li, bugün İzmir'de şehit olan iki polis üzerinden utanç dolu ifadeler kullandı. Polise hakaretler yağdıran partili şahıs, "Bugün İzmir'de iki arkadaşınız katledildi, daha kendinizi koruyamıyorsunuz. Buraya 5 bin kişi gelmişsiniz." diye bağırdı. O anları sabah.com.tr ekibi saniye saniye görüntüledi.

AYŞENUR İDRİS AYŞENUR İDRİS Gündem
SABAH İNTERNET Gündem
CHP’li şahıstan utandıran sözler! Şehit iki polisimizi hatırlattı: Daha kendinizi koruyamıyorsunuz, buraya gelmişsiniz!

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptalinin ardından, mahkeme CHP'li Gürsel Tekin'i geçiş süreci için görevlendirdi. Gürsel Tekin, görevi devralmak için İstanbul İl Başkanlığı'na gelirken, polisle ve partililer arasında arbede çıktı. CHP'liler, sandalye, su şişesi, taş ne bulursa polise fırlatırken, bir CHP'linin bugün şehit olan polislere yönelik sözleri ise 'bu kadarı da olmaz' dedirtti. O anları sabah.com.tr görüntüledi.

ŞEHİTLERİMİZ ÜZERİNDEN UTANDIRAN SÖZLER

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında polisin görevini yerine getirmek için mücadele verdiği sırada, bazı partililer direnç gösterdi. Bu sırada büyük arbede yaşanırken, bir partilinin İzmir'de bugün şehit olan polisler üzerinden sarf ettiği sözler utandırdı.

CHP'li isimden polise skandal sözler! "İzmir'de arkadaşınız katledildi! Kendinizi koruyamıyorsunuz!" | Video

Sabah.com.tr'nin çektiği görüntülerde şahsın, "Daha kendinizi bile koruyamıyorsunuz. Bugün iki arkadaşınız katledildi. Buraya 5 bin kişi gelmişsiniz." diye bağırdığı görülüyor.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de 16 yaşındaki E.B. bir tüfekle Balçova'daki polis merkezine saldırdı. Saldırıda birisi emniyet müdürü, 2 polis şehit oldu. 1'i ağır, 6 polis de yaralandı. Olay Türkiye'nin yüreğini yakarken, CHP'li şahıs şehit polislerimiz üzerinden skandal ifadeler kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'li şahıstan utandıran sözler! Şehit iki polisimizi hatırlattı: Daha kendinizi koruyamıyorsunuz, buraya gelmişsiniz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz