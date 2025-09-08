CHP’li vatandaştan polise alçak sözler! Bu katillerle hesaplaşacağız

İstanbul Valiliği'nin bazı ilçelerde 3 gün süreyle miting, yürüyüş, basın açıklaması ve anma gibi etkinlikleri yasaklamasına rağmen, çok sayıda partili gece saatlerinde il binası önünde toplandı.

CHP İl Başkanlığında toplanan grup, polise zor anlar yaşattı | Video

Partililer, Gürsel Tekin'in il binasına girişini engellemek için bina çevresinde yoğun şekilde bekleyişini sürdürdü. Polis ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı; il binasına çıkan yollar kapatıldı ve kalabalığın ilerlemesine izin verilmedi.