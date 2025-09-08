CHP İl Başkanlığında toplanan grup, polise zor anlar yaşattı | Video

Mahkemenin "tedbiren görevden uzaklaştırma ve geçici kurul atama kararı" sonrasında, CHP İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'i içeriye sokmamak için toplanan partililer polislere adeta tehditler yağdırdı. Bir CHP'linin polislere yönelik "Bu katillerle hesaplaşacağız" sözleri kameralara yansıdı.