Cumhur İttifakı heyeti, Refah Sınır Kapısı’nı ziyaret etti: Gazze’de tüm ablukalar toptan kaldırılmalıdır

GÜN AYRIŞMALARA SON VERİP GAZZE İÇİN BİR VE BERABER OLMA GÜNÜDÜR"

İslam alemine seslenen Yalçın, "En büyük görev bize düşüyor. İrkilin ve kendinize gelin. Zulüm gören kardeşlerinizi yalnız bırakmayın. Bugün o kardeşlerinize saldıranların yarın sizi hedef alacağını hiç aklınızdan çıkarmayın. Birbirinize sıkı sıkıya sarılın. Sizin içinizdeki fitne ve ayrışma ancak düşmanlarınızı mutlu eder. Bir ve beraber olmadıkça sıranın size gelmesinden kaçış yoktur. Bir ve beraber olursanız ve Allah'ın ipine sıkıca sarılırsanız da kazanamayacağınız zafer yoktur. Gün ayrışmalara son verip Gazze için, İslam dünyası için, insanlık için bir ve beraber olma günüdür. Korku ve yeise de kapılmayın. Çünkü zafer inananlarındır." ifadelerini kullandı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanı Yalçın, İsrail rejimine çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"İşlediğin suçları sen herkesten daha iyi biliyorsun. Çünkü sen insanlığa karşı suç işlemek maksadıyla hareket eden, ilk günden bu yana etnik temizlikle Filistinlileri topraklarından sürmek ya da katlederek bitirmek için uğraşan bir örgütsün ancak başaramayacaksın. Çünkü zulüm ile abad olunmaz. İnşa ettiğin vahşet adasında korku ve endişeden tırnaklarını kemirerek yorgun ve bitkin düşeceksin. Nasıl Nürnberg mahkemeleri kurulduysa ve Naziler insanlık önünde hesap verdiyse, gün gelecek bu Siyonist rejimin suç unsurları da yargılanacaktır. Nasıl Firavun tüm erkek çocuklarını öldürerek bitiremediyse, nasıl bir Musa çıktıysa, sen de Gazzeli çocukları öldürerek bitiremeyeceksin. Her Firavun ancak kendi Musa'sını besler ve büyütür."

"GAZZE İÇİN, ÖZGÜR KUDÜS İÇİN DAHA FAZLASINI YAPABİLMEK İÇİN DUA EDİYORUZ"

Gazzelilere de seslenen Yalçın, "Buradayız yanı başındayız. Tüm kalbimizle iman ve idrakimizle buradayız. Türkiye'den milyonlarca kardeşinin selamını getirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamıyla geldik. Gazze için, Filistin için, özgür Kudüs için daha fazlasını yapabilmek için dua ediyoruz. Direnişinizi anlıyor ve şehadetlerinizi saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın vaadi yakındır. Gün gelecek bu musibet son bulacak, zafer inananların olacaktır. İşte o zaman Mescidi Aksa'da hep beraber omuz omuza kıyama duracak, Allah'a şükredeceğiz." dedi.

Yalçın, ellerinden, dillerinden ve kalplerinden her ne geliyorsa geri bırakamayacaklarını, bu nedenle Türkiye olarak en başından itibaren mazlum Filistin halkının yanında olduklarını, İsrail ile tüm siyasi, ekonomik ve ticari bağları kestiklerini belirtti.

Gazze'ye her türlü insani yardımı ulaştırmak için ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Yalçın, "İlk günden bu yana derhal ateşkes ilan edilmesi ve sorunun 1967 sınırları temelinde iki devletli bir çözüme kavuşması gerektiğini dile getirerek, bu uğurda her türlü taahhüt ve garantileri verdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her türlü uluslararası zeminde çözüm için bir cephe kurma arayışını ilk günden bu yana sürdürmektedir. Bu vesileyle yüzlerce diplomatik görüşme gerçekleştirmiştir. Her yerde ve her zeminde Gazze'yi uluslararası siyasetin ana gündemi haline getirmek için çabalamaktadır." diye konuştu.

Yalçın, Filistin'in Osmanlı Devleti'nin bakiyesi ve emaneti, Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi, Hazreti Peygamber'in Mirac'a yükseldiği kutsal mekan olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Herkes sussa, herkes sırtını dönse bile Türkiye'nin bu zulme, bu soykırıma karşı sessiz ve tepkisiz kalması düşünülemez. Nitekim, Türkiye'deki tüm siyasi partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız ve aziz milletimiz bu acımasız soykırımı durdurmaya yönelik mümkün olan her yol ve yöntemle güçlü bir mücadele vermektedir. Bugün Refah Kapısı'na yaptığımız ziyaret de bu kapsamda, dünyanın ve İslam aleminin dikkatlerini Gazze'ye çekmeye yönelik bir ziyarettir. Gazze halkı yalnız değildir, Gazzeliler unutulmuş değildir. Bu kuşatmayı yarmak, Gazzelilere el uzatmak, yaraları sarmak, suçluları da cezalandırmak için her an teyakkuzdayız. Bu kararlılığımızın bir göstergesi olarak da bugün buradayız.

"İSRAİL SORUNU, SADECE GAZZELİLERİN VEYA FİLİSTİNLİLERİN SORUNU DEĞİLDİR"

Yalçın, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde birçok uluslararası sorunda nasıl doğrudan ve somut etki üretmişse, Gazze ve özgür Filistin için de her türlü adımı atmaya devam edeceğini kaydetti.

Tüm dünyanın gözü önünde 77 yıldır devam eden sorunun ancak uluslararası işbirliği ve kesintisiz çabalarla çözülebileceğini vurgulayan Yalçın, "Bugün Siyonist ve soykırımcı İsrail sorunu, sadece Gazzelilerin veya Filistinlilerin sorunu değildir. Sadece Arapların veya sadece Müslümanların sorunu da değildir. Bugün İsrail tüm insanlık için bir sorundur. Bölgesel istikrarı şımarık ve küstahça tehdit ettiği gibi, küresel istikrarı da ateşe vermekten zerre kadar geri kalmayacağını tüm uluslararası kamuoyu biliyor. Ya buna ses çıkartamıyor ya da buna ortak olmayı tercih ediyor. Halbuki küresel bir sorun olduğu her halinden belli olan bu saldırganlığa karşı ortak mücadele vermeden insanlığın bu ortak sorunu çözülemez." değerlendirmesinde bulundu.