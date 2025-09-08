Cumhur İttifakı heyeti, Refah Sınır Kapısı’nda İsrail’in Gazze'de uyguladığı soykırıma ve insani krize dikkati çekti
AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Nefesimizi Gazze'nin çığlığına katmak için haykırıyoruz" ifadelerini kullandı.
03:17
02:16
31:00
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 08.09.2025 | 20:12
00:31
Şehit Yzb. Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı | Video 08.09.2025 | 16:05
02:47
CHP'li Ensar Aytekin ile Gürsel Tekin arasında sert tartışma | Video 08.09.2025 | 16:14
00:24
00:41
02:03
CHP'liler polise saldırdı | Video 08.09.2025 | 14:37
00:35
Polis, CHP önündeki eylemcileri uyardı | Video 08.09.2025 | 14:21
16:26
Gürsel Tekin: "Biz kayyum değiliz! Bizi önerenler CHP'li" | Video 08.09.2025 | 13:53
01:31
Gürsel Tekin, CHP İl Başkanlığı'na geldi! İşte ilk görüntüler | Video 08.09.2025 | 13:31
23:16
Başkan Erdoğan'dan gençlere "Türkiye Yüzyılı" mesajı | Video 08.09.2025 | 13:05
11:46
İzmir'deki alçak saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | video 08.09.2025 | 12:35
03:22
SON DAKİKA | Gürsel Tekin CHP İl Başkanlığı'na gideceğini açıkladı 08.09.2025 | 12:25
06:19
05:44
İzmir'de 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırgan böyle yakalandı | Video 08.09.2025 | 10:57
01:51
00:39
CHP İl Başkanlığında toplanan grup, polise zor anlar yaşattı | Video 08.09.2025 | 09:53
01:16
MSB’den Filenin Sultanları'na destek paylaşımı | Video 07.09.2025 | 14:18